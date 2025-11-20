22:38
Общество

Досрочные выборы в ЖК. Мэр Бишкека проверил готовность УИК

Мэр Айбек Джунушалиев проверил готовность участковых избирательных комиссий к внеочередным выборам депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, проверены УИК № 1046 в здании БГУ имени Кусеина Карасаева и № 1123 на улице Койбагарова, 35, в здании школы № 26.

«Градоначальник поручил особое внимание уделить материально-техническому обеспечению, взять на контроль подключение к интернету, а также навести порядок на прилегающей территории объектов», — говорится в сообщении.
