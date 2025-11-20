21:03
Общество

Мэрия Бишкека открыла на Ошском рынке точку, где мясо продают по 660 сомов

В условиях резкого роста цен на мясо, что стало серьезной социальной проблемой, мэрия Бишкека и Служба антимонопольного регулирования усилили контроль за ситуацией на столичных продовольственных рынках. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, сегодня рейды прошли на рынках «Аламедин» и «Ош базары».

«Предпринимателям даны разъяснения о необходимости строгого соблюдения требований законодательства и установленных ограничений на стоимость мяса, кроме бескостного. В случае завышения необоснованного роста цен будут применены меры ответственности согласно действующему законодательству. Мэрия организовала на Ошском рынке дополнительную социальную точку по продаже мяса по сниженной цене — не выше 660 сомов за килограмм», — говорится в сообщении.

Муниципалитет и Антимонопольная служба продолжат координированную работу по стабилизации стоимости социально значимых продуктов питания. Контрольные и разъяснительные мероприятия будут осуществляться постоянно.
