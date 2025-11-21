В Бишкеке 21 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.
У кого намечается той
Бактияр Алиев
Родился 21 ноября 1978 года. Председатель Социального фонда.
Памятные даты
Всемирный день приветствий
Главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.
Всемирный день телевидения
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. ООН учредила этот день, признавая возрастающее воздействие телевидения на процессы принятия решений, привлекая внимание всего человечества к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также учитывая его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах.
Телевидение признано важным инструментом воздействия на общественное мнение, его направления и мониторинга.
В современном мире телевидение — символ связи и глобализации. Государствам предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными миру, безопасности, экономическому и социальному развитию и расширению культурного обмена.
Куда сходить
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.