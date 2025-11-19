В Бишкеке 19 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +18 градусов.

Памятные даты

День артиллерии Кыргызской Республики

День артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Этому роду войск в том контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944-го заслуги артиллеристов отмечены учреждением праздника, который позже стали отмечать и в КР.

Международный мужской день

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.

Цель Международного мужского дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей.

Всемирный день туалета

Впервые его отметили 19 ноября 2002 года. Это один из самых оригинальных и по сложившейся традиции веселых праздников.

Около 40 процентов населения планеты не имеют возможности справлять свои естественные потребности в специально отведенных для этого местах из-за отсутствия таковых.

В 2013-м Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила 19 ноября в качестве Всемирного дня туалета.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Николай Ананьев

Родился 19 ноября 1912 года в селе Сазоновка (ныне Ананьево) в крестьянской семье. Стрелок 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, красноармеец, Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина.

В 1941-м Николая Ананьева призвали в Красную Армию и отправили на фронт. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак противника, уничтожено 18 вражеских танков.

Подвиг вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев.

21 июля 1942-го указом Президиума Верховного Совета СССР Николаю Ананьеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.

Родилась заслуженная артистка Кыргызстана Динара Салиева

Динара Салиева родилась 19 ноября 1948 года во Фрунзе. Окончила Московскую консерваторию по классу профессора-пианиста Генриетты Мирвис и профессора Леонида Ройзмана по классу органа.

Она стала первой органисткой в Кыргызстане и на тот момент единственной женщиной-органистом в Центральной Азии. Будучи солисткой Кыргызской государственной филармонии и «Союзконцерта», дала более 2,5 тысячи сольных концертов. Выступала там, где были установлены органы, в том числе в Рижском Домском соборе, куда имели доступ только лучшие органисты мира. Прошла курс обучения Кирхенмузик в легендарном Баховском соборе — Сант-Михаэлискирхе, в котором пел в хоре и давал концерты Иоганн Себастьян Бах.

Динара Салиева лично переложила ораторию «Материнское поле» Калыя Молдобасанова для исполнения на органе и представила широкой аудитории слушателей совместно с камерным хором Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в 2015-м.

Умерла 11 июня 2022 года.

Р одился государственный деятель Уларбек Матеев

Родился в 1951 году во Фрунзе. Заслуженный работник промышленности. Область деятельности: управление электромеханическими системами. Научно-исследовательская деятельность направлена на создание энергосберегающих электроприводов и нетрадиционных энергосистем для условий республики с использованием солнечной, ветровой и других видов энергии.

В 1990-м приглашен в управление делами Совета министров Киргизской ССР на пост заместителя заведующего отделом науки и информатики. Работал в аппарате правительства в должности заведующего отделом социальной сферы, затем отделом промышленности, энергетики и горного дела.

В 1997 году назначен директором Государственного агентства по энергетике. Семь лет спустя стал вице-премьер-министром страны. На этой должности курировал вопросы социальной сферы, топливно-энергетический сектор и горнорудную промышленность.

Внес большой вклад в развитие промышленности республики.

Умер 3 июня 2010-го.

Родился тяжелоатлет Каныбек Осмоналиев

Родился 19 ноября 1953 года в селе Бейшеке Чуйской области. Кыргызский советский тяжелоатлет.

На Олимпиаде-1980 борьба за чемпионский титул сложилась острой: сразу четыре спортсмена набрали в сумме по 245 килограммов. Однако самым легким из них оказался именно Каныбек Осмоналиев, что и обеспечило ему золотую медаль.

Четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике.

Умер ученый Азиз Нарынбаев

Родился 24 апреля 1924 года в Караколе Иссык-Кульской области.

С сентября 1953-го до октября 1968-го работал в вузах Кыргызстана. В конце 1968 года назначен заведующим сектором Института философии и права АН Киргизской ССР.

Автор свыше 300 научных, научно-методических, пропагандистских работ, в том числе более 20 книг, а также ряда пособий для аспирантов, соискателей и студентов вузов по философии. Также являлся редактором перевода учебников на кыргызский язык. Ученый одним из первых закладывал фундамент развития философской науки в Кыргызстане.

Труды Азиза Нарынбаева получили широкую известность в странах СНГ и Китае. Они изданы на кыргызском, уйгурском, русском, китайском и английском языках.

Умер 19 ноября 2015-го.

Куда сходить

