В Бишкеке 18 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +20 градусов.
У кого намечается той
Мирбек Мамбеталиев
Родился 18 ноября 1980 года. Министр культуры, информации и молодежной политики КР.
Айканыш Ашырова
Родилась 18 ноября 1989 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.
Люди, которые меняли мир
Родился полный кавалер ордена Славы Насир Байтурсунов
Родился 18 ноября 1915 года в селе Кокомерен Нарынской области.
15 февраля 1943-го Джумгальским военкоматом призван на военную службу. Форсировал реки Друть, Березину, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Белоруссию, участвовал в боях на польской земле, в Восточной Померании и Силезии, в Берлинской битве.
Один из немногих воинов, кто за подвиги храбрости, мужества и бесстрашия награжден четырьмя орденами Славы (два III степени).
Умер 11 мая 1995 года.
Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.
Родился композитор Таштан Эрматов
Родился 18 ноября 1928 года в селе Ак-Баш Ошской области. Композитор, заслуженный деятель культуры КР.
Один из родоначальников симфонической музыки в республике. С первых сочинений заявил о себе как о самобытном, тонко чувствующем специфику симфонических форм авторе, обладающем глубоким пониманием фольклора. Большое место в творчестве композитора занимают также вокально-симфонические и камерно-инструментальные жанры.
Подлинными шедеврами национальной музыкальной классики стали его «Драматическая поэма» (1967), «Симфоническая поэма си минор» (1965), «Иссык-Куль» (1969), симфоническая картина «Сон» (1964), «Күү» для симфонического оркестра, написанные в зрелые годы (1975, 1976), в которых Таштан Эрматов, следуя симфоническим традициям русской и европейской музыки, выработал свой собственный стиль.
Создал музыку для кино и театра: «Небо нашего детства», «Уркуя», «Улан», «Золотая осень» и другие.
Начав в 1973-м педагогическую деятельность в КГИИ имени Бюбюсары Бейшеналиевой преподавателем кафедры теории и композиции, впоследствии профессор Таштан Эрматов заведовал кафедрой в Национальной консерватории.
Член Союза композиторов СССР и Союза кинематографистов СССР.
Умер в 1997 году.
Умер кинематографист Болот Бейшеналиев
18 ноября 2002 года в возрасте 65 лет в Бишкеке умер кинематографист, актер театра и кино Болот Бейшеналиев.
Родился 25 июня 1937-го в селе Калмак-Ашуу.
Работал помощником и ассистентом режиссера на киностудии «Киргизфильм». Народный артист Кыргызстана.
Снялся в таких картинах, как «Первый учитель», «Андрей Рублев», «Материнское поле», «Джамиля», «Горячий снег», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других, всего более 100 ролей.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
