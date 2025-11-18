01:12
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 18 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +20 градусов.

У кого намечается той

Мирбек Мамбеталиев

Родился 18 ноября 1980 года. Министр культуры, информации и молодежной политики КР.

Айканыш Ашырова

Родилась 18 ноября 1989 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Насир Байтурсунов

Фото из интернета. Насир Байтурсунов

Родился 18 ноября 1915 года в селе Кокомерен Нарынской области.

15 февраля 1943-го Джумгальским военкоматом призван на военную службу. Форсировал реки Друть, Березину, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Белоруссию, участвовал в боях на польской земле, в Восточной Померании и Силезии, в Берлинской битве.

Один из немногих воинов, кто за подвиги храбрости, мужества и бесстрашия награжден четырьмя орденами Славы (два III степени).

Умер 11 мая 1995 года.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родился композитор Таштан Эрматов

Родился 18 ноября 1928 года в селе Ак-Баш Ошской области. Композитор, заслуженный деятель культуры КР.

Один из родоначальников симфонической музыки в республике. С первых сочинений заявил о себе как о самобытном, тонко чувствующем специфику симфонических форм авторе, обладающем глубоким пониманием фольклора. Большое место в творчестве композитора занимают также вокально-симфонические и камерно-инструментальные жанры.

Подлинными шедеврами национальной музыкальной классики стали его «Драматическая поэма» (1967), «Симфоническая поэма си минор» (1965), «Иссык-Куль» (1969), симфоническая картина «Сон» (1964), «Күү» для симфонического оркестра, написанные в зрелые годы (1975, 1976), в которых Таштан Эрматов, следуя симфоническим традициям русской и европейской музыки, выработал свой собственный стиль.

Создал музыку для кино и театра: «Небо нашего детства», «Уркуя», «Улан», «Золотая осень» и другие.

Начав в 1973-м педагогическую деятельность в КГИИ имени Бюбюсары Бейшеналиевой преподавателем кафедры теории и композиции, впоследствии профессор Таштан Эрматов заведовал кафедрой в Национальной консерватории.

Член Союза композиторов СССР и Союза кинематографистов СССР.

Умер в 1997 году.

Умер кинематографист Болот Бейшеналиев

Фото из интернета. Болот Бейшеналиев

18 ноября 2002 года в возрасте 65 лет в Бишкеке умер кинематографист, актер театра и кино Болот Бейшеналиев.

Родился 25 июня 1937-го в селе Калмак-Ашуу.

Работал помощником и ассистентом режиссера на киностудии «Киргизфильм». Народный артист Кыргызстана.

Снялся в таких картинах, как «Первый учитель», «Андрей Рублев», «Материнское поле», «Джамиля», «Горячий снег», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других, всего более 100 ролей.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
