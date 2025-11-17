В Бишкеке 17 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +19 градусов.

Памятные даты

День кыргызского кино

C 1994 года в КР отмечается профессиональный праздник всех кинематографистов страны — День кыргызского кино.

17 ноября 1941-го принято постановление Совета народных комиссаров Киргизской ССР об организации студии кинохроники во Фрунзе (в 1961 году киностудия переименована в «Кыргызфильм»).

В начале 1920-х в Кыргызстане уже снимались культурные и документальные сюжеты. Первый полнометражный игровой фильм «Крытый фургон» снят в 1927 году.

Первый кыргызский цветной художественный фильм «Салтанат» снят в 1955-м.

А 1960-е и 1970-е стали поистине «золотым» временем для кыргызского кино, эти годы плодотворного труда разных режиссеров стали известны как «кыргызское чудо».

Среди картин тех лет, получивших признание и любовь зрителей, — «Небо нашего детства», «Лютый», «Улан», «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля», «Белый пароход», «Материнское поле», «Белые горы», «Мужчины без женщин» и многие другие.

Международный день студентов

Учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне. Отмечается с 1946-го.

Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал.

Его похороны 15 ноября 1939-го снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1,2 тысячи студентов были арестованы и заключены в концлагерь Заксенхаузен.

Международный день недоношенных детей

Учрежден в 2009-м по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми.

Ежегодно каждый десятый ребенок на планете (порядка 15 миллионов детей) рождается недоношенным. Более 1 миллиона из них умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении.

По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире.

В последние годы отмечается стабильный рост рождения детей раньше срока.

Вышла в обращение вертикальная купюра номиналом 2 тысячи сомов

Новая банкнота вышла в обращение 17 ноября 2017 года. Купюра выпущена в честь 25-летия независимости Кыргызстана и 25-летия введения национальной валюты. Она имеет оригинальный дизайн.

Основной сюжет лицевой стороны банкноты — памятник народному герою Манасу, объединившему кыргызские племена, которые представлены в виде стилизованных орнаментальных фигур. Изображение символа Умай Эне олицетворяет древнейшее божество, являющееся прародителем всех тюркских народов. Представлено и жилище кочевых народов — юрта, которая является символом достатка и благополучия.

На оборотной стороне купюры — дерево как символ жизни и процветания кыргызского народа. Изображение величественной горы Хан-Тенгри символизирует независимый дух кыргызского народа, стремление к высоким достижениям и успехам. Парящий беркут на фоне уникального горного озера Иссык-Куль символизирует открытость и свободу кыргызского народа.

Люди, которые меняли мир

Родился музыкант Карамолдо Орозов

Фото open.kg. Карамолдо Орозов

17 ноября 1883 года в Пржевальском уезде (ныне Иссык-Кульская область) родился музыкант и певец, комузист, акын Карамолдо Орозов.

Выступал под псевдонимом Токтомамбет. В 1928-м его заметил поэт Касым Тыныстанов и по просьбе последнего фольклорист Александр Затаевич записал у Орозова около 250 мелодий для комуза. В 1932-1936 годах работал актером Кыргызского театра во Фрунзе. В 1935-м получил звание народного артиста Киргизской ССР.

С 1936 года стал солистом оркестра народных инструментов Кыргызской филармонии.

Умер 8 июля 1960-го во Фрунзе.

25 февраля 1961 года именем Карамолдо Орозова назван Государственный оркестр народных инструментов.

Родился Герой Советского Союза Мамасалы Тешебаев

Фото из интернета. Мамасалы Тешебаев

Родился 17 ноября 1923 года в селе Тогуз-Булак Ошской области. Красноармеец. Наводчик орудия 667-го стрелкового полка (218-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт).

В ряды Красной Армии призван в 1942-м Куршабским РВК.

Мамасалы Тешебаев в числе первых 24 сентября 1943 года переплыл Днепр южнее села Пекари Каневского района и особо отличился в боях на плацдарме. Когда иссякли запасы снарядов, организовал их доставку на огневую позицию. Переплыл по ту сторону Днепра для поддержания огневых позиций из миномета. Удержал противника, пока восемь батальонов Красной Армии не перебрались для создания плацдарма.

Умер 23 марта 1984-го.

Именем Мамасалы Тешебаева названа улица в Киеве.

Умер врач Касымбек Тазабеков

Фото из интернета. Касымбек Тазабеков