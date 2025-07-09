Объект в ЦА впервые получил статус системы сельхознаследия мирового значения

Интегрированная горная агропастбищная система в Таджикистане стала первым вкладом Центральной Азии в список систем сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС). Об этом сообщает служба новостей ООН.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), агропастбищная система в долине Алмоси сочетает сезонное отгонное животноводство овец с выращиванием винограда, зерновых, плодовых садов и овощей на суровых горных ландшафтах.

Фото ФАО. Интегрированная агропастбищная система в долине Алмоси

Формировавшаяся на протяжении веков, она поддерживает продовольственную безопасность и средства к существованию, помогает сохранить агробиоразнообразие и культурное наследие. Опираясь на традиционные знания, общины долины Алмоси успешно справляются с эрозией почв, нехваткой воды и последствиями изменения климата.

В долине есть разнообразные экосистемы и широкий спектр сельскохозяйственных культур и домашнего скота, в том числе местные сорта пшеницы, ячменя и овощей, а также местные гиссарские овцы. Виноград тайфи розовый занимает центральное место в идентичности долины, ценится за его качество и перерабатывается в изюм, сироп, сок и вино.

Сельское хозяйство руководствуется практиками предков, включая контурную посадку, органические удобрения, традиционный календарь, чувствительность к сигналам природы и древние методы орошения для экономии воды.

Одновременно статус системы сельскохозяйственного наследия мирового значения присвоен также агролесоводству сосновых деревьев и традиционной системе выращивания бамбука и рыболовства в Республике Корея, а также агролесопастбищной системе в Португалии.

ГИАХС — это не просто красивые природные ландшафты, но и методы ведения сельского хозяйства, которые обеспечивают средства к существованию в сельских районах, уникальным образом сочетая биоразнообразие, устойчивые экосистемы, традиции и инновации.

С учетом последних добавлений всемирная сеть объектов сельскохозяйственного наследия ФАО насчитывает уже 99 систем в 29 странах.