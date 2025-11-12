10:35
Завершена реконструкция четвертого гидроагрегата Токтогульской ГЭС

Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с завершением реконструкции четвертого гидроагрегата Токтогульской ГЭС, второго гидроагрегата Уч-Курганской ГЭС, а также с текущим состоянием Кара-Кульской ГЭС.

Сообщается, что в настоящее время начат этап испытаний. Основная цель проводимых мероприятий — продление срока эксплуатации станции, увеличение установленной мощности с 1 тысячи 200 до 1 тысячи 440 мегаватт, а также внедрение современной автоматизированной системы управления.

В рамках программы модернизации и реабилитации гидроэнергетических объектов страны успешно завершены работы по реконструкции второго гидроагрегата Уч-Курганской ГЭС. Сейчас на объекте также проводятся испытания оборудования.

Напомним, что работы по реконструкции Уч-Курганской ГЭС начались в 2024 году. Тогда был полностью заменен первый гидроагрегат, что позволило увеличить мощность станции на 9 мегаватт. В настоящее время завершена модернизация второго гидроагрегата, благодаря чему добавлено еще 9 мегаватт мощности.

Планируется, что в 2026 году будут реконструированы оставшиеся два гидроагрегата. После завершения всех этапов обновления общая мощность ГЭС увеличится на 36 мегаватт. После завершения испытаний гидроагрегаты Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС будут официально введены в эксплуатацию.

Кроме того, министр энергетики ознакомился с текущей работой Кара-Кульской ГЭС, недавно введенной в эксплуатацию, общей мощностью 18 мегаватт. На данный момент станция функционирует в штатном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350572/
просмотров: 84
