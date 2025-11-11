Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта

В Бишкеке проводятся ежедневные рейды по проверке оплаты проезда в общественном транспорте. В отношении пассажиров, не оплативших проезд и не получивших талон, составляются протоколы в соответствии с частью 8 статьи 199 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. По данным пресс-службы мэрии Бишкека, ежедневно более 10 пассажиров получают штрафы.

Рейды проводят Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета совместно с сотрудниками муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» и компании «Тулпар». Муниципалитетом отмечено, что штраф составляет 1 тысячу сомов и оформляется инспекцией общественного транспорта при департаменте.