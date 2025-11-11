В Ростовской области России на миграционный учет поставили тысячу кыргызстанцев. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По его данным, из региона за десять месяцев текущего года выдворено 1 тысяча 900 мигрантов.



Отмечается, что количество иностранных граждан, высланных из Ростовской области за нарушение миграционного законодательства, сократилось в 2025 году. Их стало на 11,5 процента меньше аналогичных показателей 2024 года.

В общей сложности на миграционном учете в Ростовской области состоят 93,5 тысячи человек, среди которых наибольшее число мигрантов — выходцы из Узбекистана (около 22,3 тысячи), Таджикистана (более 8 тысяч) и Кыргызстана (примерно тысяча человек).

В текущем году проведено более 295 тысяч рейдов, в ходе которых выявлено около 15 тысяч нарушений миграционного законодательства на предприятиях, рынках и жилых объектах.