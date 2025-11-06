Кабмин ограничивает освещение госучреждений для экономии электроэнергии

Кабинет министров вводит меры по повышению энергоэффективности и рациональному использованию электроэнергии.

В рамках этих мер принято решение о целесообразном регулировании внутреннего и наружного освещения и электроприборов административных государственных учреждений с 18.00 до 6.00.

Данные меры не затрагивают процессы, критически важные для технологической жизнедеятельности зданий, а также не распространяются на стратегические объекты и организации, работающие круглосуточно и обеспечивающие оборону, безопасность, здравоохранение, социальную защиту и жизнеобеспечение населения.

Предполагается, что реализация этих мер позволит значительно повысить энергоэффективность, обеспечив экономию потребления электроэнергии ориентировочно на 40 миллионов киловатт-часов ежемесячно.

Стоит отметить, что за девять месяцев этого года потребление электроэнергии в Кыргызстане продемонстрировало рекордный рост, увеличившись почти на 1 миллиард киловатт-часов.

Это в том числе связано с вводом в эксплуатацию новых промышленных предприятий, социальных и образовательных учреждений, а также с расширением объемов жилищного строительства.

Одновременно с этим особенности текущего вегетационного периода характеризуются сниженным уровнем притока в реке Нарын.

В настоящее время объем воды в Токтогульском водохранилище на 2 миллиарда кубометров ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Такая ситуация требует проактивного подхода к рациональному управлению водными и энергетическими ресурсами.

Первостепенной задачей кабинета министров являются рациональное использование воды в Токтогульском водохранилище и оптимизация нагрузки на энергетическое оборудование, что критически важно для надежного функционирования всей энергосистемы.