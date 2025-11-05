В возрасте 76 лет скончался телеведущий Юрий Николаев

Советский и российский телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет, пишет Meduza со ссылкой на артиста балета Николая Цискаридзе.

Юрий Николаев почувствовал себя плохо дома. Врачи приехали, но спасти его не смогли.

Последние годы он боролся с заболеванием легких. В прошлом году телеведущий уже попадал в реанимацию после обморока — тогда у него диагностировали отек легких.

Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».