После массового отравления в частной школе уволили повара и двух помощников

После массового отравления в школе «Сейтек СТЕМ» уволили повара и двух помощников. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель главного врача ЦГСЭН Бишкека Мира Курманова.

По ее словам, в школе имеются медработники, участвующие в разработке меню. Вывешен список запрещенных продуктов.

«Если в меню включают салаты детям, то в составе должно быть не более трех овощей, заправленных маслом. В детском питании не позволяются специи, соусы, кетчуп, майонез, концентраты, усилители вкуса. Все должно быть натуральным, соль и сахар ставить на столы не рекомендуется, как и в других точках общепита», — сказала Мира Курманова.

Эксперт по школьной медицине Бактыгуль Жумагулова добавила, что дети сами не знают, какая пища является полезной, а какая — вредной. Поэтому большая роль в этом плане возложена на взрослых.

«Мне кажется, что не все сотрудники частных школ проходят обучение в Институте переподготовки и повышения квалификации. В настоящее время очень много новых подходов и в питании, и в обслуживании», — заметила она.

Эксперт добавила, что частные школы подчиняются только Министерству просвещения.

Отмечено, что частные школы ЦГСЭН может проверять один раз в год. Если в образовательных организациях соблюдают все нормы и правила, то их могут проверять раз в два года или раз в три года.

«Стараемся проверять ежегодно, ведь речь идет о детях. Что касается школы «Сейтек СТЕМ», то она зарегистрирована в 2023 году, работает второй год. Согласно закону, мы не имеем права проверять вновь открывшиеся объекты три года», — отметила Мира Курманова.

Напомним, в частной школе «Сейтек СТЕМ» в результате пищевого отравления 31 октября пострадали 84 человека, в том числе четыре педагога. 13 пострадавших были госпитализированы, остальным оказали амбулаторную помощь. Позже пациентов выписали.

За несоблюдение санитарных норм на руководство школы наложены два штрафа на общую сумму 28 тысяч сомов. Пищеблок закрыт до выхода результатов лабораторных исследований.