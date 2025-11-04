01:03
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 ноября дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +5 градусов.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 4;
  • 9.30-17.30 — отрезок улицы Чолпон-Атинской, улица Кольбаева, дома № 32, 34, 36, 38, 40;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, 27-я линия;
  • 14.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Шыйрак, Ахунбаева), «Ала-Тоо», отрезки улиц Баха, Серафимовича, Садырбаева, Поваринской, Ташаузской, Курчатова;
  • 9.00-11.00 — отрезки улиц Боконбаева, Турусбекова, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Атабай, Ак-Жол, Ахунбаева, Кар-Кыра, Тагай-Бий, Бугу-Эне, Барчын, Садыр-Аке);
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик»;
  • 12.00-14.00 — бульвар Молодой Гвардии, дом № 81, отрезки улиц Фрунзе, Тоголока Молдо;
  • 12.00-15.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Лущихина, Льва Толстого;
  • 9.00-12.00 — село Маевка (улицы Молодежная, Октябрьская);
  • 9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Школьный, улицы Кыргызская, Логвиненко), отрезки переулка Ильменского, улиц Ильменской, Троицкой, Месароша;
  • 13.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12-13-14-15-16-17-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, водозабор), «Красный Строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымская, Каунасская, Наманганская, Бельская, Берликская, Севанская (Новая), Андижанская);
  • 14.00-17.30 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1-2-3-4-5-6-12), улицы Кустанайская, Лумумбы, Талды-Суйская.

  • 10.00-22.00 — район, ограниченный улицами Осмонова, Алыбаева, Кривоносова и Тойгонбаева.

  • 3-5 ноября — район, ограниченный проспектом Чингиза Айтматова, улицами Льва Толстого, Матыева, Бакаева и Гагарина.

У кого намечается той

Жумамудун Жумалиев

Родился 4 ноября 1983 года. Директор муниципального предприятия «Центр цифровых технологий».

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Тургунбай Садыков

knmii.kg
Фото knmii.kg. Тургунбай Садыков

Родился 4 ноября 1935 года в селе Говсувар Баткенского района. Кыргызский скульптор-монументалист, педагог, профессор.

Ректор Национальной академии художеств КР. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Кыргызской Республики. Председатель Верховного Совета Киргизской ССР (1985-1990).

Творческая деятельность началась во второй половине 1950-х.

Тургунбай Садыков создал значительные монументальные произведения, отражающие древнюю и современную историю страны, такие как скульптурно-архитектурные ансамбли «Манас», «Парк Победы», «Эл куту», монумент «Эркиндик», памятники «Борцам революции», народной артистке СССР Бюбюсаре Бейшеналиевой, Уркуе Салиевой и другие. Его произведение «Манасчи» установлено в Чикаго, композиция «Манас» украшает здание ООН в Нью-Йорке, бронзовая композиция «Табунщик» установлена на территории посольства Кыргызстана в Люксембурге.

Основал Национальную академию художеств и организовал школу-интернат для талантливых детей, посвятив себя не только творчеству, но и просвещению и образованию.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg.
