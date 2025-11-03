4 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 4;

9.30-17.30 — отрезок улицы Чолпон-Атинской, улица Кольбаева, дома № 32, 34, 36, 38, 40;

9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, 27-я линия;

14.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Шыйрак, Ахунбаева), «Ала-Тоо», отрезки улиц Баха, Серафимовича, Садырбаева, Поваринской, Ташаузской, Курчатова;

9.00-11.00 — отрезки улиц Боконбаева, Турусбекова, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Атабай, Ак-Жол, Ахунбаева, Кар-Кыра, Тагай-Бий, Бугу-Эне, Барчын, Садыр-Аке);

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик»;

12.00-14.00 — бульвар Молодой Гвардии, дом № 81, отрезки улиц Фрунзе, Тоголока Молдо;

12.00-15.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Лущихина, Льва Толстого;

9.00-12.00 — село Маевка (улицы Молодежная, Октябрьская);

9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Школьный, улицы Кыргызская, Логвиненко), отрезки переулка Ильменского, улиц Ильменской, Троицкой, Месароша;

13.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12-13-14-15-16-17-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, водозабор), «Красный Строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымская, Каунасская, Наманганская, Бельская, Берликская, Севанская (Новая), Андижанская);

14.00-17.30 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1-2-3-4-5-6-12), улицы Кустанайская, Лумумбы, Талды-Суйская.

2 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Кравцова, Мирная, Токтогула, Туманова, Кыштобаева, Коенкозова, Тыныстанова, микрорайон «Восход», дома № 1, 2, 3), села Бору-Баш, Калкагар, Ак-Сай, Тамга, Мундуз, Кызыл-Суу, Ак-Булак, Талды-Суу, Кайырма-Арык, Жергез, Боз-Учук, Пионер, Энчилеш, Ак-Булак, Зындан, Тегизчил.

3 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Константиновка (улицы Цветочная, Парковая, Головное Сооружение, Новая, Первомайская, Чуйская, Молодежная, Садовая, Школьная, Береговая, Светлая), Луговое (улицы Алма-Атинская, Мирная, тупик Северный, улицы Новостройка, Садовая, Северная, Трансформаторная, переулок Садовый), Беш-Кунгой (улицы Проектируемая, Токсумаков Карыпбай, Суракматов Аскербай, Осомалы уулу Мурзакул, Молдобаев Туйтен, Жапаров Жумадил, Сагыналиев Абдыкаим, Ташматов Темир, Молдобаев Шаршен), Лебединовка (улицы Тянь-Шаньская, Северная, Ошская, Родниковая, Узгенская, Боконбаева, Нарынская, микрорайон «Учкун» (улица Манас);

10.00-14.00 — села Кок-Жар (улицы Маликова, Достук, жилмассивы «24» «10», «58 га», новостройка, улицы Ахметов, Чон-Багыш, Сарбагышов, Чокомбаев Абакир, Чокморова, контуры № 253, 254, улицы Уметалиева, Чыныбаев Сагаалы, Айдарбеков Токон, Иманбек уулу Акылбек, Токсумаков Карыпбай), Беш-Кунгей (улица Дачи лесхоз, улицы Проектируемая, новостройка), Красная звезда, Абай;

14.00-16.00 — села Кой-Таш (улицы Проектируемая, Кул уулу Кытай, Аблесова, Ракишева, садовое товарищество «Медик», улицы Кой-Таш, Мурзалиева, Кой-Ташская, Кыдыралы уулу Курман, Сегизбаева, Новая, Горная), Арашан (улицы Бектембаева, Стройка, Проектируемая, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Кара-Кыян, Байчечекей, Новостройка, Дача, Чун-Курчак), Прохладное (улицы Каныбаев, Первомайская, Пушкина, Украинская, Западная), Военный городок (улица Фрунзе).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Тюбе, Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Боролдой (улицы Ленина, Почтовая), город Орловка (улицы Калинина, Фрунзе, Кирова), село Чон-Кемин, урочище Тогуз булак.

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Западная), Ак-Суу (улицы Есенина, Проезная, Набережная, Живпром, Тоголока Молдо, Логвиненко, Льва Толстого, Чкалова, Парковая, Дмитрова, Энгельса, Косыгина, Ипподромная, Добровольская, Токтогула, Тополева), Беловодское (улицы Солнечная, Юбилейная), Беш-Терек (улицы Новая, Дружбы).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Камышановка (улицы Карасуйская, Фрунзе, Чуйская, Комсомольская, Западная, Белинского, Больничная, Школьная, Молодежная, Мира, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, переулок Зеленый, улицы Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Джамбульская, Дачная, Киевская, Токтогула, Тельмана), Кунтуу (улицы Спортивная, Иманалиева, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгырчинова, Ашырбек, Ленина, Саадабая, Момунжанова, Бейшеналиева, Сырдыбай Кудайбергенов, Каменная, Касым, переулок Больничный), Шалта (улицы Алмазбеков, Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Иманалы, Даир, Западная, Проектируемая, Иманкул, Кадыралы, Мыктыбек, Новостройка), Белек (улицы Ленина, Сатке), Новопавловка (улицы Северная, Корсаковых, Крупская, Луговая, Садовая, Фрунзе, Колхозная, Свердлова, Репина, Лавровых, Деповская, Проектируемая, Степная, Учительская, Школьная, Советская, Молодежная, Пограничная, Усупбаева, тупики Колхозный, Корсаковой, Крупской), Новопавловка (улицы Фрунзе, Свердлова), Новопавловка (школа);

9.00-12.00 — села Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, Ашымкан, Астаркул, Сатке, Новая Курба, Жыламыш, кошара), Жыламыш (улицы Сад-Огород, Водозабор, Байтору), дачи (садовые товарищества «Глория», «Качкын-Булак», «Белек», «Восход», «Виктория»);

13.00-17.00 — село Ак-Жол (улица Абая);

9.30-14.00 — село Новопавловка (контуры № 19, 20, 21, 22, 23, 25, 24).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинды (улицы Трудовая, Пролетарская, Лермонтова), села Эркин-Сай (улицы Центральная, Токтогула), Чалдовар (улица Луговая).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Калиновка (улицы Ленина, Аскарова).

Иссык-Атинский РЭС