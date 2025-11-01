15:59
Общество

В КР обсуждают ужесточение правил работы пунктов пропуска и учета товаров

На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров «О внесении изменений в некоторые постановления по вопросам упорядочения функционирования пунктов пропуска через государственную границу и пункта учета товаров».

Как отмечается в документе, изменения направлены на повышение безопасности граждан и сотрудников, предотвращение коррупционных рисков, а также на укрепление контроля и прозрачности при перемещении товаров через границу.

Согласно проекту, при пересечении кыргызско-казахской границы импортеры и перевозчики будут обязаны предоставлять международную транспортную накладную (CMR) с «живой печатью» органов пограничного контроля стран ЕАЭС, а также показывать документы на груз и транспортное средство.

Кроме того, предлагается внедрить электронные навигационные пломбы на грузовых автомобилях для отслеживания перемещения товаров по территории Кыргызстана. В случае выявления нарушений целостности пломбы Налоговая служба сможет применять предусмотренные законом меры.

Оператором по установке и снятию электронных пломб определено ОАО «Таможенная инфраструктура», которое совместно с ГНС разработает порядок применения системы в течение двух недель.

В пояснительной записке к проекту указано, что внедрение электронного контроля позволит минимизировать теневые схемы импорта и повысить прозрачность товарооборота в рамках торговли с государствами — членами ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349262/
