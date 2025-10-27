В Кочкоре обновят центральный стадион, который не ремонтировали 45 лет

В Кочкорском районе Нарынской области полным ходом идет масштабная реконструкция центрального стадиона. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, строительно-ремонтные работы выполняет госпредприятие «Кыргызкурулуш».

«Проект реализуется по поручению президента Садыра Жапарова и находится под контролем председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Реконструкция направлена на создание современной спортивной инфраструктуры, соответствующей национальным стандартам. Обновленный стадион станет важным центром для проведения районных и республиканских соревнований, а также площадкой для развития спорта среди молодежи», — говорится в сообщении.

Отметим, что стадион был построен в 1980 году и с тех пор ни разу не проходил капитальную реконструкцию.