23:13
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане почтили память воинов, погибших в баткенских событиях

В Кыргызстане почтили память воинов, погибших в баткенских событиях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По ее данным, это день памяти героических воинов, отдавших свои жизни за защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны, день прославления их подвига и осознания ценности мира.

«Мероприятие началось с церемонии возложения венков к памятнику героям Баткена. Участникам событий и их семьям выразили слова благодарности, вручили почетные грамоты, а близким погибших военнослужащих оказана денежная помощь», — говорится в сообщении.

В этом году исполнилось 26 лет с момента начала баткенских событий. Тогда Вооруженные силы встали на защиту республики от боевиков террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), вторгшихся на территорию КР. Этот вооруженный конфликт вошел в историю как баткенские события.

В ходе противостояний 1999-2000 годов погибли 76 человек, из них 46 военных. Более 100 человек получили ранения. В ликвидации бандформирований приняли участие 5 тысяч 800 граждан из всей страны, включая 52 офицера запаса и 276 военнослужащих из Оша.

Отметим, что 26 октября объявлен Днем памяти военнослужащих, погибших в событиях 1999-2000 годов. Этот день учрежден для увековечения подвига героев, сохранения исторического наследия и воспитания молодежи в духе военного патриотизма.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348551/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Жители начали заселяться в новый поселок Жаны Достук в Баткенской области
На угольных месторождениях Баткена проходит операция «Нелегал Кордон»
Племянник советника президента Темирболот Абыкеев покинул пост мэра Баткена
При строительстве новой школы в Баткене выявлены нарушения
В Узбекистане разработали новый туристический маршрут «Фергана — Баткен»
При строительстве парков в Баткене выявлены нарушения
В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
В Баткене построят стадион на 10 тысяч зрительских мест
В Баткене детсад возводят с нарушением качества: что предпринял Минстрой
На автодороге Ош — Баткен снесено 26 незаконных построек
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
25 октября, суббота
22:11
Мигрантов, участвовавших в массовой драке в Москве, выдворят из РФ Мигрантов, участвовавших в массовой драке в Москве, выд...
22:02
В Кыргызстане почтили память воинов, погибших в баткенских событиях
21:35
В США создали древесину, которая в 10 раз прочнее и в 6 раз легче стали
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 октября: небольшие дожди
20:43
Палестинские политические силы согласились передать власть в Газе технократам