В Кыргызстане почтили память воинов, погибших в баткенских событиях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По ее данным, это день памяти героических воинов, отдавших свои жизни за защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны, день прославления их подвига и осознания ценности мира.

«Мероприятие началось с церемонии возложения венков к памятнику героям Баткена. Участникам событий и их семьям выразили слова благодарности, вручили почетные грамоты, а близким погибших военнослужащих оказана денежная помощь», — говорится в сообщении.

В этом году исполнилось 26 лет с момента начала баткенских событий. Тогда Вооруженные силы встали на защиту республики от боевиков террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), вторгшихся на территорию КР. Этот вооруженный конфликт вошел в историю как баткенские события.

В ходе противостояний 1999-2000 годов погибли 76 человек, из них 46 военных. Более 100 человек получили ранения. В ликвидации бандформирований приняли участие 5 тысяч 800 граждан из всей страны, включая 52 офицера запаса и 276 военнослужащих из Оша.

Отметим, что 26 октября объявлен Днем памяти военнослужащих, погибших в событиях 1999-2000 годов. Этот день учрежден для увековечения подвига героев, сохранения исторического наследия и воспитания молодежи в духе военного патриотизма.