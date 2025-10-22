19:24
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Общество

23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-19.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Торугарт, Кара-Жыгач, Анкара, Дордой, Кожояр, Жузумжар, Ырыс);
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 6;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Буденного, Пионерской, Фрунзе, Огонбаева;
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Жоогазын, Бадахшан, Жазира, Кара-Коо, Мин-Куш, Кривоносова, Муромская, Жазыйра, Бадахшан), «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Гагарина), отрезки улиц Фрунзе, Абдрахманова;
  • 9.00-18.00 — село Маевка (улицы Восточная, МТФ-2, Скворцова, Замандаш, Келечек, Биримдик, Берекет, контуры № 390, 445), жилмассивы «23 га», «2 га», село Пригородное, жилмассив «Умут» (улицы Мыскал, Жаштык, 1 Мая, Маяковского, Умут-1-24), улица Киргизская, дом № 173в, отрезки улиц Лумумбы, Троицкой, наркологический диспансер, Военный госпиталь.
2
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — Каракол (улицы Кучукова, Люксембург, Гебзе, Жакыпова, Карла Маркса, Токтогула, дом № 263, Абдрахманова, Некрасова, Торгоева, Ленина, Шорукова, Промышленная, Коммунистическая, Ташкентская, Горького, Кыштобаева, Советская, Барыкина, Асаналиева, Московская, Туманова, микрорайон «Кашка-Суу»), села Ак-Сай, Жер-Уй, Четинди, Ала-Баш, Туура-Суу, Тон, Тосор, Оргочор, Тилекмат, Кайырма-Арык, Жергез, Пионер, Боз-Учук, Энчилеш, Качыбек, Ак-Чий, Кызыл-Кия, Ак-Булак, Ак-Суу, Ак-Булун.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348104/
просмотров: 502
Версия для печати
Материалы по теме
22 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 октября: где в Бишкеке отключат свет
18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 октября: где в регионах отключат свет
13 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
22 октября, среда
19:18
Корейская компания поможет Бишкеку сократить углеродные выбросы Корейская компания поможет Бишкеку сократить углеродные...
19:15
Власти города Ош показали ход строительства рынка «Келечек»
19:01
Неинфекционные заболевания обходятся экономике КР почти в 30 миллиардов сомов
18:30
23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:06
Сигареты, алкоголь и напитки должны стоить дороже — Эдиль Байсалов