23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-19.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Торугарт, Кара-Жыгач, Анкара, Дордой, Кожояр, Жузумжар, Ырыс);

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 6;

9.30-17.30 — отрезки улиц Буденного, Пионерской, Фрунзе, Огонбаева;

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Жоогазын, Бадахшан, Жазира, Кара-Коо, Мин-Куш, Кривоносова, Муромская, Жазыйра, Бадахшан), «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Гагарина), отрезки улиц Фрунзе, Абдрахманова;

9.00-18.00 — село Маевка (улицы Восточная, МТФ-2, Скворцова, Замандаш, Келечек, Биримдик, Берекет, контуры № 390, 445), жилмассивы «23 га», «2 га», село Пригородное, жилмассив «Умут» (улицы Мыскал, Жаштык, 1 Мая, Маяковского, Умут-1-24), улица Киргизская, дом № 173в, отрезки улиц Лумумбы, Троицкой, наркологический диспансер, Военный госпиталь.

2 Иссык-Кульская область