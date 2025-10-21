16:45
Общество

На улице Киевской в Бишкеке появится выделенная полоса для автобусов

В следующем году на улице Киевской планируется организовать выделенную полосу для общественного транспорта. Об этом сообщил вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев на круглом столе, посвященном вопросам городской мобильности.

По его словам, проект уже подготовлен и представлен общественности. Выделенная линия станет частью программы по улучшению транспортной инфраструктуры и сокращению пробок в центре столицы.

«Мы хотим, чтобы автобусы могли двигаться быстрее и без задержек. Это повысит удобство для горожан и сделает общественный транспорт более привлекательным», — отметил вице-мэр.

Как добавил Рамиз Алиев, проект предусматривает нанесение новой разметки, установку соответствующих дорожных знаков и организацию парковочных ограничений на участке улицы.
