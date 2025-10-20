21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 9, отрезок улицы Алма-Атинской (ниже БЧК);

9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 58, 74;

12.00-15.15 — микрорайон «Асанбай», дома № 2, 2/1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 8/2, 8/3, улица Токомбаева, дом № 9а;

9.00-13.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия», «Чон-Арык»;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча- Бешик» (улицы Ахунбаева, Репина), отрезки улиц Абдумомунова, Коенкозова, отрезки улиц Репина, Хаперской, Гагарина;

13.00-17.00 — отрезок проспекта Чингиза Айтматова, старый аэропорт;

9.00-13.00 — отрезки улиц Боталиева, Кызыл-Кийской, переулки Измайловский, Ужгородский, Сарууйский, Дарханский;

9.00-18.00 — отрезки переулка Дубосековского, улицы Месароша, село Нижняя Ала-Арча, улицы Коллекторная, Фрунзе, переулок Советский;

13.00-18.00 — жилмассив «Келечек» (улица Келечек-14).

2 Нарынская область Нарынская область

10.00-18.00 — село Орто-Нура;

9.00-17.00 — село Казарман;

10.00-17.00 — села Чон-Добо, Лама, Джумгал.

3 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Конур-Осмон, Уметалиева, Алымбаева), Лебединовка (улицы Нарынская, Северная, Родниковая, Тянь-Шаньская, Ошская, Узгенская, Боконбаева), микрорайон «Учкун» (улица Манас);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Луговая, Западная, Комсомольская, Ленина, Центральная, Зеленая, Школьная, Советская, Свердлова, Пушкина, Пионерская, Энгельса, Крупской, Юбилейная), Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кичи-Кемин (улица Бектенова), Кызыл-Суу (улицы Капар, Оторбаева), город Каинды (улица Бабакова);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Интернациональное (улицы Лермонтова, Первомайская, дома № 49-117);

9.00-12.00 — Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Энгельса, Орджоникидзе, Щорса, переулок Вишневый);

13.00-17.00 — Кант (улица Мира);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Мамайская), Садовое (улица Советская), Крупское (винсовхоз), Большевик (улицы Чапаева, Щорса);

9.00-18.00 — села Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка, Темен-Суу (улица Красноармейская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Свободы, Заречная, 60 лет Киргизии, 50 лет Октября, Зеленая, Урожайная, Торговая, Индустриальная, Краснодарская, Белинского, Новая, Проектируемая, Фрунзе, переулки Зеленый, 60 лет Киргизии, Индустриальный), Камышановка (улицы Карасуйская, Фрунзе, Чуйская, Комсомольская, Западная, Белинского, Больничная, Школьная, Молодежная, Восточная, Мира, Пионерская, Спортивная), Нижне-Чуйское (улицы Джамбульская, Западная, Зеленая, Аэродромная, Саратовская, Фрунзе, Токтогула, Чуйская, Дачная, Киевская, Тельмана, переулок Зеленый), Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная, Западная, Комсомольская, Широкая, Проектируемая, Лесхоз, тупик Северный, животноводческий комплекс «Бакинская», Дача Су), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Ак-Чий, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Госпитомник, Центральная, Ынтымак, садовые товарищества «Локомотивщик», «Кормовик»), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Жанышбаева, Тупик, Южная, Строительная, Новая), Учкун (улица Пионерская, жилмассивы «Учкун-2», «Кут»), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая), село Садовое (улицы Советская, Южная, Матросова, Гагарина, Полевая, Садовая, 50 лет Октября), поселок Северный (улицы Пушкина, Калинина, Панфилова, Киргизская, Советская, Почтовая, Октябрьская, Степная, Заводская), село Джаны-Джер (улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, Мин-Бай, жилмассив «Ынтымак»);

9.00-15.00 — село Джаны-Джер (улицы Первомайская, Оторова, Апасова, Правды, Ленина, Молодая Гвардия, Мира, Северная);

14.00-17.00 — село Восточное (улицы Школьная, Дружбы);

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ак-Буулун, Арашан, Ак-Сай, Боз-Булун, Достук, Жаштык);

9.00-12.00 — жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Проектируемая, Тынчтык, Тайлака Баатыра, Ынтымак, Эгизбаева);

12.00-18.00 — село Орок (улицы Усубалиева, Проектируемая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Подгорная, Верхняя), Пафиловка (улицы Центральная, Южная, Первомайская, Заречная, Жаштык, Джапаркулова), Эркин-Сай (улицы Джуматаева, Токтогула);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Карой, Советское, Дон-Арык, город Токмак (1-й микрорайон, дома № 14, 18, 3-й микрорайон, дом № 5, улицы Жантаева, Крапоткина, Железнодорожная, Комсомольская, Красная, Чапаева, Челюскина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-18.00 — cело Гидростроитель (улица Строительная).

4 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область