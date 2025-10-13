17:26
Сюжет: Выборы-2025

Если вдруг передумал. Пожертвования на выборы можно вернуть

Добровольные пожертвования, внесенные во время избирательных кампаний, можно вернуть. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила эксперт ЦИК по вопросам финансирования избирательных кампаний Раида Баширова.

По ее словам, очень важно, чтобы все пожертвования от физических и юридических лиц вносились в рамках закона.

«Допустим, я хочу помочь какому-то кандидату, то делаю это с помощью мобильного приложения ОАО «Элдик Банк» или ОАО «Айыл Банк». В этом случае платеж будет идентифицирован — я официально загрузила мобильное приложение и указала все свои персональные данные, соответственно, деньги законным способом поступили на спецсчет избирательного фонда», — сказала Раида Баширова.

Она отметила, что если жертвователь вдруг передумает и захочет вернуть деньги, то это нужно согласовать с кандидатом. Уполномоченный представитель кандидата вправе вернуть средства.

«Анонимные средства, поступившие на счет избирательных фондов кандидатов, политпартий, незаконные, перечисляются в доход республиканского бюджета. А если поступили от лиц, не имеющих право осуществлять пожертвования, то возвращаются им обратно», — добавила Раида Баширова.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут приниматься до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
