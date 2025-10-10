11:19
Общество

Акыйкатчи призывает не допускать дискриминацию лиц с инвалидностью

Акыйкатчи (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призывает государственные и муниципальные органы обеспечить права лиц с инвалидностью и не допускать дискриминацию ни в какой форме. 

Акыйкатчи выразила обеспокоенность в связи с тем, что семилетняя Айлин и ее мама столкнулись с недопустимой ситуацией в парке «Евразия» в Бишкеке.

По словам матери, у Айлин синдром Дауна. Недавно девочка перенесла операцию на позвоночнике, и поэтому теперь не может самостоятельно ходить.

«Я хотела посадить ее на лошадку и постоять рядом, поддерживая ее. Но сотрудник парка не пустил нас на аттракцион, аргументировав это тем, что он предназначен только для детей до 14 лет. А без меня она сама не сможет сесть. До этого во всех парках столицы мы катались без препятствий», — рассказала мама девочки.

Акыйкатчи направила письмо в мэрию Бишкека с просьбой провести проверку и выяснить обоснованность отказа в допуске ребенка к аттракциону.

Джамиля Джаманбаева предложила: с целью недопущения подобных случаев в будущем систематически проводить обучение и разъяснительную работу с сотрудниками парков по вопросам корректного обращения с людьми с инвалидностью, особенно с детьми.

Акыйкатчи также отмечает, что правила доступа к аттракционам должны быть более четко и понятно регламентированы и основываться только на требованиях безопасности и технических характеристиках.

Джамиля Джаманбаева призывает муниципалитет к созданию равных возможностей для всех граждан, включая улучшение условий доступности на территории парков: обустройство безопасных зон отдыха, пандусов и адаптированных аттракционов.

Акыйкатчи добавила, что этому обязывает и Конвенция ООН о правах лиц с инвалидностью, которую Кыргызстан ратифицировал в 2019 году. А согласно Конституции КР дети являются важнейшей ценностью страны. Джамиля Джаманбаева отмечает, что равенство — это фундаментальное право человека, согласно которому все члены общества имеют равное право на жизнь и свободу.

Государство должно стремиться к созданию справедливого и инклюзивного общества, в котором права каждого уважаются и защищаются.
