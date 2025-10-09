Закольцевать дорогу вокруг Бишкека планирует мэрия

Вокруг Бишкека планируется построить кольцевую дорогу. Об этом журналистам сообщил мэр города Айбек Джунушалиев.

По его словам, восточная и южная объездные трассы в будущем должны создать единую кольцевую систему, благодаря чему можно будет обустраивать дорожные развязки.

«Мы уже ведем работы. Например, открываем улицу Калинина где-то 10 октября. Если мы ее откроем, то перейдем на улицу Ауэзова, тем самым будем вытаскивать ее как восточную объездную для закольцовки по южной стороне», — добавил он.

Ранее замдиректора столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Абдыжапаркул Жанболотов говорил, что транзитные машины хотят перебросить на краевые дороги.

«В этом году начнем три улицы — Ауэзова, Сухэ-Батора и Ахунбаева. Будем перебрасывать на кольцевые часть едущих из Токмака, Канта, Нарына, Иссык-Куля, а также из Кара-Балты, Таласа, южного направления, чтобы авто не заезжали в город. В планах также есть строительство развязок, эстакадных мостов. Два проекта уже подготовили, они одобрены, источник финансирования определен, на следующий год планируется начать работы. Таких перекрестков будет 8-12», — рассказал чиновник.