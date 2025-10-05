10:19
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 5 октября в Бишкеке было в 2007 году

Самым холодным 5 октября в Бишкеке было в 2007 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали -0,8 градуса.

Самым теплым — в 2002-м, когда температура составила +33,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет 11,6 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был октябрь 1901 года со среднемесячной температурой +6 градусов.

Самым теплым — октябрь 1997-го со средней температурой +15,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 5 октября в столице облачно. Днем воздух прогреется до +14 градусов, а ночью - до +8. 
