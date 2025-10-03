Казахстанцы, уехавшие на ПМЖ, выбирают Россию, Германию и Кыргызстан

С начала 2025 года разрешение на выезд на постоянное место жительства за границу получили свыше 4 тысяч граждан Казахстана. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха.

По его словам, за девять месяцев текущего года соответствующие документы оформили 4 тысячи 147 человек. Из них 2 тысячи 872 граждан выехали в Россию, 475 — в Германию, 278 — в Кыргызстан.

При этом вице-министр труда и соцзащиты РК Аскарбек Ертаев отметил, что среди тех, кто прибыл на заработки в Казахстан, есть строители, водители, работники сервисных услуг, IT- специалисты.

«Тот, кто находится в Казахстане по бизнес-визе, работает в сфере торговли», — сообщил он.