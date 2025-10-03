11:13
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Общество

Казахстанцы, уехавшие на ПМЖ, выбирают Россию, Германию и Кыргызстан

С начала 2025 года разрешение на выезд на постоянное место жительства за границу получили свыше 4 тысяч граждан Казахстана. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха.

По его словам, за девять месяцев текущего года соответствующие документы оформили 4 тысячи 147 человек. Из них 2 тысячи 872 граждан выехали в Россию, 475 — в Германию, 278 — в Кыргызстан.  

При этом вице-министр труда и соцзащиты РК Аскарбек Ертаев отметил, что среди тех, кто прибыл на заработки в Казахстан, есть строители, водители, работники сервисных услуг, IT- специалисты.

«Тот, кто находится в Казахстане по бизнес-визе, работает в сфере торговли», — сообщил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345764/
просмотров: 519
Версия для печати
Материалы по теме
Очень жаль. Актер Мирлан Абдуллаев решил покинуть Кыргызстан
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
MEGA и&nbsp;столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
3 октября, пятница
11:11
Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыргызстане Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыр...
11:08
Цена золота достигла нового исторического рекорда — $3 тысячи 850 за унцию
11:06
В Бишкеке пройдут агропромышленная выставка и продовольственная ярмарка
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 октября
10:58
Аудит бюджета Оша за 2023 год. Выявлены нарушения на более чем 5 миллиардов