Очень жаль. Актер Мирлан Абдуллаев решил покинуть Кыргызстан

Один из самых востребованных и талантливых молодых актеров Кыргызстана Мирлан Абдуллаев принял решение покинуть страну. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг адвокат Канатбек Азиз.

Фото из Facebook Канатбека Азиза

«Тихо, не шумя и без пафоса, уезжает из Кыргызстана (вероятно, уже на ПМЖ) талантливый актер, достойный сын кыргызского народа и яркий представитель творчества — Мирлан Абдулаев», — написал автор поста.

Мирлан Абдуллаев снялся в более чем 20 кинолентах.

Последняя работа — в ленте «Курманжан Датка», в котором он сыграл брата правительницы.

Сниматься начал в 2008 году. В фильмографии актера «Как выйти замуж за Гу Джун Пе?», «Курманжан Датка. Королева гор Аманат Танышу», «Клетка для колибри», «Черное солнце» и другие.