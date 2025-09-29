Имамидина Ташова поместили в камеру с рецидивистами. Комментарий ГСИН

Информация о том, что на бизнесмена Имамидина Ташова оказывается давление со стороны администрации СИЗО-1 не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Напомним, адвокат Имамидина Ташова Асель Аргымбаева заявила, что ее подзащитный объявил сухую голодовку в знак протеста на давление со стороны руководства администрации СИЗО-1.

«В рамках законодательства администрация СИЗО-1 имеет право перемещать осужденных или содержащихся под стражей из одной камеры в другую. Такие меры принимаются исключительно в целях обеспечения безопасности, поддержания режима содержания и организации надлежащих условий, предусмотренных законодательством. Сведения о том, что Имамидин Ташов помещен в камеру с рецидивистами, не соответствуют действительности. Размещение обвиняемых и осужденных осуществляется с учетом требований безопасности, режима и правового статуса каждого», — говорится в сообщении.

В ГСИН отметили, что публикации сведений подобного характера, направлены на дезорганизацию деятельности учреждения и подрыв доверия к его персоналу, который выполняет задачи по обеспечению безопасности, правопорядка, а также соблюдению прав и законных интересов заключенных.

«Деятельность учреждений ГСИН находится под контролем вышестоящих органов и прокурорским надзором. В случае несогласия с действиями или решениями должностных лиц предусмотрены законные механизмы обжалования — в вышестоящие органы, прокуратуру или суд. В этой связи считаем, что все обращения и жалобы должны подаваться и рассматриваться исключительно в установленном законодательством порядке», — отметили в ведомстве и призвали СМИ и родственников осужденных опираться исключительно на официальные источники информации и воздерживаться от распространения недостоверных сведений.

Напомним, что Имамидин Ташов задержан в апреле прошлого года в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте он якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти.