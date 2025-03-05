В Вашингтоне состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в США Айбека Молдогазиева с послом Багамских островов в США Вендаллом К.Джонсом.

Фото пресс-службы МИД КР. Кыргызстан и Багамские острова намерены установить дипломатические отношения

Обсуждены вопросы установления дипломатических отношений между КР и Багамскими островами.

Айбек Молдогазиев также проинформировал собеседника о внешнеполитических инициативах страны, включая кандидатуру в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы.