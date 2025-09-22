16:26
Общество

В Бишкеке с начала года установлено 17 тысяч 872 «умных» счетчика

В Бишкеке с начала года установлено 17 тысяч 872 «умных» счетчика. Об этом сообщает Бишкекское предприятие электрических сетей.

По его данным, целью установки счетчиков является повышение эффективности распределения электроэнергии, контроля и учета электроэнергии.

В Ленинском районе– 6 тысяч 525 штук;
Свердловском районе – 3 тысячи 284 штуки;
Первомайском районе – 8 тысяч 115 штук.

Всего по Бишкеку в 2025 году запланировано установка «умных» счетчиков в количестве 28 тысяч штук. Остальное будет установлено до конца года.

«Умные» счетчики:
• автоматически передают показания на сервер в реальном времени;
• автоматически отключают электричество при превышении лимита от заявленной мощности;
• автоматически отключают электричество при дебиторской задолженности с последующим включением после оплаты.
• автоматически информируют о попытках вмешательства в работу счетчика извне.
• повышают качество поставляемой электроэнергии;
• сокращают риски хищения электроэнергии исключает человеческий фактор за счет
минимизации контакта между контролером и потребителем;
• защищают электрооборудование от перегрузок.
