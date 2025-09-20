Как будет выглядеть новое здание для госучреждения «Кызмат», показали чиновники

В Бишкеке продолжается строительство новых зданий для ГУ «Кызмат» и Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в начале 2026 года, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Бообека Салимжанова, новый комплекс позволит решить одну из главных проблем кыргызстанцев – длительные очереди.

«Главное, что одна из крупных проблем, волнующих людей – долгие очереди, будет решена. Но только строительство новых зданий проблему полностью не решит. Важно внедрение новых цифровых сервисов и переход всех услуг в электронный формат. Именно для этой цели ГУ «Кызмат» и другие соответствующие органы ведут работу», – сказал он.

Комплекс будет оснащен современным информационно-техническим оборудованием, системой электронной очереди, онлайн-обслуживанием и единой информационной базой.

Напомним, длинные очереди в центрах обслуживания вызывают недовольство населения, которое постоянно направляет свои жалобы в СМИ и размещает их в соцсетях.