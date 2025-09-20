14:12
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Общество

Как будет выглядеть новое здание для госучреждения «Кызмат», показали чиновники

В Бишкеке продолжается строительство новых зданий для ГУ «Кызмат» и Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в начале 2026 года, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Бообека Салимжанова, новый комплекс позволит решить одну из главных проблем кыргызстанцев – длительные очереди.

«Главное, что одна из крупных проблем, волнующих людей – долгие очереди, будет решена. Но только строительство новых зданий проблему полностью не решит. Важно внедрение новых цифровых сервисов и переход всех услуг в электронный формат. Именно для этой цели ГУ «Кызмат» и другие соответствующие органы ведут работу», – сказал он.

Комплекс будет оснащен современным информационно-техническим оборудованием, системой электронной очереди, онлайн-обслуживанием и единой информационной базой.  

Напомним, длинные очереди в центрах обслуживания вызывают недовольство населения, которое постоянно направляет свои жалобы в СМИ и размещает их в соцсетях. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344239/
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
Онлайн-регистрация полиса ОСАГО теперь доступна в приложении «Тундук»
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Учителей нет, знаний нет: в&nbsp;школах Кыргызстана кадровый провал Учителей нет, знаний нет: в школах Кыргызстана кадровый провал
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
20 сентября, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 20 сентября. Как изменились цены за неделю Продуктовая корзина Бишкека на 20 сентября. Как изменил...
13:41
Минтранс заасфальтировал более 10 километров горных дорог в Тюпском районе
13:25
Планетарий в Бишкеке передали в аренду по итогам аукциона. Началась реставрация
13:22
Как будет выглядеть новое здание для госучреждения «Кызмат», показали чиновники
13:01
В части Бишкека отключат подачу воды 23 сентября