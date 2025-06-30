Онлайн-регистрация полиса ОСАГО теперь доступна в приложении «Тундук»

Сегодня при участии управляющего делами президента Каныбека Туманбаева состоялся официальный запуск новых цифровых и упрощенных страховых услуг Государственной страховой организации. Об этом сообщает ГУ «Кызмат».

По его данным, главной новинкой стал запуск сервиса онлайн-оформления полиса ОСАГО. Услуга доступна в мобильном приложении «Тундук», на главной странице — в разделе «Мое авто».

Процесс максимально автоматизирован:

• данные подгружаются автоматически;

• пользователь выбирает объем двигателя, срок страхования;

• подтверждает данные и подписывает заявление с помощью ПИН-кода от электронной подписи (ОЭП), который поступает на e-mail;

• после подписания формируются сумма и QR-код для оплаты (через MegaPay или «Айыл Банк»).

После оплаты цифровой полис автоматически отображается в разделе «Цифровые документы» приложения «Тундук».

Параллельно во всех филиалах Госстраха внедряется новая автоматизированная система АИС «Страхование», которая позволит ускорить оформление и избавит клиентов от лишнего ожидания.

Как работает:

• заявитель получает бумажный полис с QR-кодом;

• оплата возможна в любое удобное время;

• после оплаты полис активируется и вступает в силу.

Важно! Если оплата не произведена, полис считается недействительным, и цифровая версия не появится в приложении «Тундук».

Следующим этапом станет запуск онлайн-регистрации страхования жилых объектов через приложение «Тундук». Новая система будет интегрирована с базой «Кадастра», благодаря чему все данные будут автоматически подгружаться, а оформление — упрощено.

ГУ «Кызмат» продолжит работу над цифровыми решениями, обеспечивая быстрый, безопасный и удобный доступ граждан к государственным услугам.