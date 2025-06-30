Онлайн-регистрация полиса ОСАГО теперь доступна в приложении «Тундук»

Сегодня при участии управляющего делами президента Каныбека Туманбаева состоялся официальный запуск новых цифровых и упрощенных страховых услуг Государственной страховой организации. Об этом сообщает ГУ «Кызмат».
По его данным, главной новинкой стал запуск сервиса онлайн-оформления полиса ОСАГО. Услуга доступна в мобильном приложении «Тундук», на главной странице — в разделе «Мое авто».
Процесс максимально автоматизирован:
• данные подгружаются автоматически;
• пользователь выбирает объем двигателя, срок страхования;
• подтверждает данные и подписывает заявление с помощью ПИН-кода от электронной подписи (ОЭП), который поступает на e-mail;
• после подписания формируются сумма и QR-код для оплаты (через MegaPay или «Айыл Банк»).
После оплаты цифровой полис автоматически отображается в разделе «Цифровые документы» приложения «Тундук».
Параллельно во всех филиалах Госстраха внедряется новая автоматизированная система АИС «Страхование», которая позволит ускорить оформление и избавит клиентов от лишнего ожидания.
Как работает:
• заявитель получает бумажный полис с QR-кодом;
• оплата возможна в любое удобное время;
• после оплаты полис активируется и вступает в силу.
Важно! Если оплата не произведена, полис считается недействительным, и цифровая версия не появится в приложении «Тундук».
Следующим этапом станет запуск онлайн-регистрации страхования жилых объектов через приложение «Тундук». Новая система будет интегрирована с базой «Кадастра», благодаря чему все данные будут автоматически подгружаться, а оформление — упрощено.
ГУ «Кызмат» продолжит работу над цифровыми решениями, обеспечивая быстрый, безопасный и удобный доступ граждан к государственным услугам.