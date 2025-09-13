09:27
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким 13 сентября в Бишкеке было в 1945 году

Самым жарким 13 сентября в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1945 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +33,7 градуса.

Самым холодным — в 1998-м, когда температура составила +1,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры сентября для столицы составляет 18,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был сентябрь 1959 года со среднемесячной температурой +21,5 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1949-го со средней температурой +14,3 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 13 сентября в столице облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью до +16. 
