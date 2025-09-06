09:22
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким 6 сентября в Бишкеке было в 2005 году

Самым жарким 6 сентября в Бишкеке было в 2005 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +35,9 градуса.

Самым холодным — в 1968-м, когда температура составила 0 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры сентября для столицы составляет 18,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был сентябрь 1959 года со среднемесячной температурой +21,5 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1949-го со средней температурой +14,3 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 6 сентября в столице облачно. Днем воздух прогреется до +31 градуса, а ночью до +19. 
