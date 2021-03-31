Приквелы к «Игре престолов». Джордж Мартин подписал контракт с HBO на пять лет

Писатель Джордж Рэймонд Ричард Мартин подписал эксклюзивный контракт с HBO на пять лет. Об этом пишет meduza.io со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Джордж Мартин будет участвовать в создании приквелов «Игры престолов», которые должны выйти на сервисе HBO Max, в качестве исполнительного продюсера и консультанта сценаристов. Источники The Hollywood Reporter сообщают, что по условиям контракта Джордж Мартин получит восьмизначную сумму.

Известно, что HBO работает над несколькими сериалами, действие которых разворачивается до событий цикла «Песнь льда и пламени», легшего в основу сериала «Игра престолов». Первый из них — «Дом дракона» — должны начать снимать в апреле 2021 года, а его выход запланирован на 2022-й. Остальные проекты находятся на стадии разработки.

Вот проекты, над которыми Джордж Мартин будет работать с HBO:

1 «Дом дракона» Основанный на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь» (2018) приквел, действие которого происходит за 300 лет до «Песни льда и пламени». Главные герои этой части — династия Таргариенов, предки Дейенерис Таргариен, правившие Вестеросом несколько столетий. Сериал должен рассказать о событиях Гражданской войны, известной как Танец драконов. Шоураннеры — Мигель Сапочник (режиссер нескольких серий «Игры престолов», в том числе «Битвы бастардов») и Райан Кондал. Первый сезон будет состоять из 10 серий. Главные роли исполнят Мэтт Смит (звезда «Короны» сыграет Деймона Таргариена), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Эмма ДʼАрси (Рейнира Таргариен) и Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен). Съемки шоу пройдут в Англии.

2 Экранизация «Повестей о Дункане и Эгге» Сериал, основанный на серии повестей Джорджа Мартина о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эгге, ставшем впоследствии королем Эйегоном V Таргариеном (дед Безумного короля, прадед Дейенерис Тарганиен, брат Мейстера Эймона). К 2013 году Джордж Мартин выпустил три повести о Дункане и Эгге: «Межевой рыцарь» (1998), «Присяжный рыцарь» (2003) и «Таинственный рыцарь» (2010). События сериала будут происходить за 90 лет до «Игры престолов». Кто будет играть главные роли и кто будет шоураннером проекта, пока неизвестно.

3 Анимационный проект The Hollywood Reporter сообщал, что на самой ранней стадии разработки находится анимационный приквел для взрослой аудитории по вселенной «Игры престолов». По мнению издания, он может охватить огромный период истории Вестероса, которая пока зафиксирована Джорджем Мартином в энциклопедической форме. Впрочем, это пока лишь догадки.

4 «Морской змей» (рабочее название «Девять путешествий») Над этим сериалом работает сценарист «Рима» и «Готэма» Бруно Хеллер. Главный герой — мореплаватель Корлис Веларион по прозвищу Морской змей, представитель одного из самых древних и богатых домов, десница королевы Рейниры во время Танца драконов. Герой также появится в сериале «Дом дракона», там его сыграет британский актер Стив Туссэн. В случае если Туссэн сыграет Велариона и в «Морском змее», это будет первый проект по вселенной Джорджа Мартина, в котором главную роль исполнит темнокожий актер. Вероятно, сериал расскажет об экспедициях мореплавателя, описанных в труде мейстера Матиса: в Пентос, Лис, Тирон и Мир, Эссос, Драконий Камень, земли И Ти и Ленга и Студеное море.

5 «Блошиное Дно» Сериал посвящен трущобам Королевской гавани (в «Игре престолов» в них скрывалась Арья Старк, детство в Блошином Дне провели сир Давос Сиворт и Джендри Баратеон). Вероятно, это будет проект о простых жителях Вестероса, а не об интригах богачей и лордов.

6 Проект о Нимерии (рабочее название «Десять тысяч кораблей») Нимерия — воительница и королева ройнаров, которая вместе со своим народом бежала из Эссоса через Узкое море в Дорн, после чего сожгла свой флот, чтобы никто не мог вернуться. Она была женой Морса Мартелла, вместе они объединили разрозненные королевства Дорна, из-за чего дорнийцы почитают Нимерию. В честь нее в «Игре престолов» названы два персонажа: дочь Оберина Мартелла Нимерия Сэнд и лютоволк Арьи Старк. Описанные события произошли за тысячу лет до событий «Игры престолов» — таким образом этот сериал будет первым в хронологии всех шоу.

Джордж Мартин работает и над другими проектами HBO в качестве исполнительного продюсера: сериалом «Кто боится смерти» по одноименному роману Ннеди Окорафор и экранизацией романа Роджера Желязны «Дорожные знаки». Кроме того, он сотрудничает и с другими платформами, где также делает несколько шоу. Например, режиссер Гор Вербински снимает для Netflix фильм по повести Джорджа Мартина 1979 года «Песчаные короли».

При этом сам цикл «Песнь льда и пламени» все еще не закончен: фанаты с 2011-го ждут, когда выйдет его шестая часть «Ветра зимы».

В 2019 году писатель сказал, что, если он не закончит книгу до 29 июля 2020-го, фанаты могут заточить его «в маленькой хижине на острове с видом на озеро серной кислоты». Позже он пообещал, что не будет писать сценарии для «Дома дракона», пока не закончит «Ветра зимы», и сдвинул дедлайн на 2021 год. Выход завершающей книги цикла «Грезы о весне» намечен на 2023-й, но произойдет ли это, никто не знает.