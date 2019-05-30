Сериал «Чернобыль» обошел по популярности «Игру престолов» по версии IMDB

Сериал «Чернобыль» американского телеканала HBO стал самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), опередив «Игру престолов». Об этом сообщило РИА Новости.

По рейтингу «250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время» «Чернобыль» получает среднюю оценку 9,6 балла из 10. На втором месте — сериал «Планета Земля — 2», на третьем — «Братья по оружию», затем следуют «Во все тяжкие» и «Игра престолов».

Мини-сериал «Чернобыль» состоит из пяти серий, рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о ликвидации ее последствий.

IMDB — один из крупнейших в мире сайтов, посвященных кино и телевидению. В его базе данных более 5 миллионов фильмов и более 9 миллионов актеров, а число зарегистрированных пользователей превышает 80 миллионов.