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Общество

Сериал «Чернобыль» обошел по популярности «Игру престолов» по версии IMDB

Фото © РИА Новости/Евгений Котенко. Город Припять в Чернобыльской зоне отчуждения. Архивное фото

Сериал «Чернобыль» американского телеканала HBO стал самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), опередив «Игру престолов». Об этом сообщило РИА Новости.

По рейтингу «250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время» «Чернобыль» получает среднюю оценку 9,6 балла из 10. На втором месте сериал «Планета Земля  2», на третьем «Братья по оружию», затем следуют «Во все тяжкие» и «Игра престолов».

Мини-сериал «Чернобыль» состоит из пяти серий, рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о ликвидации ее последствий.

IMDB — один из крупнейших в мире сайтов, посвященных кино и телевидению. В его базе данных более 5 миллионов фильмов и более 9 миллионов актеров, а число зарегистрированных пользователей превышает 80 миллионов.
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