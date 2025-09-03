13:23
Общество

Мэр Джалал-Абада прокомментировал вопрос переименования города в Манас

Мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков прокомментировал 24.kg причину своего предложения переименовать город.

«Как всем известно, Джалал-Абад — один из древнейших городов. Его нынешнее название основано на легенде о Джалал-ад-Дине, который лечил людей водой и грязью из источника Шор-Булак. По одной из версий, в устах народа осталось это название. Моя инициатива одобрена городским кенешем. Это не только мое мнение, это было предложение народа. А название Манас, я думаю, не требует большого пояснения, так как Манас — это наша великая история», — подчеркнул он.

Также отмечается, что рассмотрены и другие варианты нового названия города. Но Манас выбран единогласно.

Теперь городской кенеш внесет данное предложение полномочному представителю президента в Джалал-Абадской области, а дальше уже в Жогорку Кенеш.
