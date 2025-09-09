Мэр Эрнисбек Ормоков прокомментировал слухи о переносе столицы в Джалал-Абад

В обществе обсуждается версия о том, что инициатива переименовать Джалал-Абад в Манас связана с возможным переносом столицы Кыргызстана. Мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков прокомментировал радио «Азаттык» эту ситуацию.

«Перенос столицы — это политический вопрос, и я не могу на него отвечать. Название Джалал-Абад возникло лишь на основе преданий, никаких подтвержденных фактов нет. Поэтому и появилась идея назвать город Манасом. Поступали предложения переименовать в Курманбек (в честь кыргызского героя). Идею отклонили, так как многие будут ассоциировать название с уроженцем Джалал-Абада, беглым президентом Курманбеком Бакиевым. О том, что столицу могут перенести в Джалал-Абад, я не слышал», — отметил он.

Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что Джалал-Абад обладает потенциалом для развития и в случае принятия решения о переносе столицы город сможет соответствовать необходимым требованиям.

«Если столица будет перенесена к нам, что в этом плохого? Конечно, это было бы хорошо, мы на это надеемся. Но пока таких решений я не слышал. Если же они будут приняты, я могу сказать, что наш город соответствует всем условиям. Правда, конкретные критерии, по которым определяется столица, я пока не изучал», — добавил он.

Напомним, 3 сентября на сессии городского кенеша Джалал-Абада мэр Эрнисбек Ормоков предложил рассмотреть вопрос о переименовании города в Манас. Депутаты его поддержали. Отмечалось, что далее предложение будет внесено полномочному представителю президента в Джалал-Абадской области, а дальше уже в Жогорку Кенеш.

Сегодня комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК сразу в трех чтениях одобрил законопроект о переименовании Джалал-Абада.