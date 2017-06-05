Дословно. Член ЦИК Гульнара Джурабаева

Сегодня на заседании ЦИК члены комиссии долго обсуждали ситуацию по прошедшим выборам депутатов местных кенешей в Джалал-Абаде. Выяснилось, что число чеков о прохождении идентификации оказалось меньше числа проголосовавших.

Это случилось из-за того, что трижды по два избирателя получали чек об идентификации с одинаковыми номерами. Некоторые члены ЦИК не поверили в такую техническую ошибку и захотели убедиться в ней. Это вызвало споры. В итоге член ЦИК Гульнара Джурабаева заявила: