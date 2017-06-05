15:51
+28
USD 68.92
EUR 77.55
RUB 1.17
Дословно

Дословно. Член ЦИК Гульнара Джурабаева

Сегодня на заседании ЦИК члены комиссии долго обсуждали ситуацию по прошедшим выборам депутатов местных кенешей в Джалал-Абаде. Выяснилось, что число чеков о прохождении идентификации оказалось меньше числа проголосовавших.

Это случилось из-за того, что трижды по два избирателя получали чек об идентификации с одинаковыми номерами. Некоторые члены ЦИК не поверили в такую техническую ошибку и захотели убедиться в ней. Это вызвало споры. В итоге член ЦИК Гульнара Джурабаева заявила:

Если им хочется вручную пощупать чеки, то пусть пощупают.
Ссылка:
просмотров: 982
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Член ЦИК Назарали Арипов
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ
Успейте получить 4G USB-модем от&nbsp;MegaCom абсолютно бесплатно Успейте получить 4G USB-модем от MegaCom абсолютно бесплатно
Подключи 4G от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получи 32 GB&nbsp;бесплатного Интернета! Подключи 4G от MegaCom и получи 32 GB бесплатного Интернета!