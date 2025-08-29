13:08
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября

Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил индексацию государственных пенсий с 1 октября 2025 года. Решение направлено на повышение уровня жизни пенсионеров и поддержку их доходов.

Согласно постановлению, пенсии, размер которых не превышает 50 тысяч сомов, будут проиндексированы коэффициентом 1,10. Новые пенсии, назначаемые после 1 октября, не будут ниже 7 тысяч 100 сомов, учитывая выплаты базовой части пенсии.

Социальный фонд КР будет обеспечивать своевременный пересчет и выплату пенсий в новых размерах. Для реализации индексации Министерство финансов выделит необходимые средства из республиканского бюджета.

Контроль за исполнением постановления возложен на управление по контролю за исполнением решений президента и кабинета министров. Документ вступает в силу с 1 октября 2025 года после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341443/
просмотров: 763
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих
Кабмин упростил порядок прохождения военной службы по контракту в запасе
В Баткене разрешили трансформацию сельхозземель для переселения граждан
Кабмин усилил меры по безопасности дорожного движения
В Кыргызстане приняли госпрограмму для этнических кыргызов из Афганистана
Сроки временного внешнего управления в «Кум-Шагыл» вновь продлили
В школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и расписания
Кабмин перевел участок в Бишкеке под строительство здания Пограничной службы
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
13:06
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для тур...
13:00
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
12:48
Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа
12:30
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
12:24
В Кыргызстане турфирмам без официальной аккредитации запрещено проводить умру