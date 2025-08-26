Прием в школу. Кыргызстанцы чаще регистрируют детей не по прописке

Кыргызстанцы чаще регистрируют детей в школу не по прописке. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра просвещения Лира Самыкбаева.

По ее словам, в первом туре приема по прописке зачислили 104,6 тысячи детей, или около 49 процентов, а 105,5 тысячи, или 51 процент, — не по прописке.

«Разница в Бишкеке еще выше. Это сильно усугубляет ситуацию с пробками, когда родители возят детей с одного края в другой», — сказала Лира Самыкбаева.

Она отметила, что поступает много писем, обращений от родителей, которые не могут устроить детей в первый и второй классы. «Но мы видим очень много школ со свободными местами. Например, в столичной школе № 36 еще 116 мест. В целом в Бишкеке остается 2,8 тысячи свободных мест, по республике — 99 тысяч», — добавила замминистра.

Она назвала топ-5 столичных школ с наибольшим количеством свободных мест:

№ 119 — 375 мест;

№ 112 — 274 места;

№ 86 — 270 мест;

№ 109 — 173 места;

№ 5 — 148 мест.

Эти школы, по ее словам, расположены на окраинах города.

Лира Самыкбаева отметила, что школы изначально планировали определенные квоты, но позже увеличили количество мест с учетом детей. «К примеру, школа № 82 Ленинского района изначально давала 130 мест, а позже дополнительно увеличили квоту до 413 мест. В целом все школы максимально старались увеличить количество квот», — заключила она.

Поздняя регистрация в первый и второй классы продлится до 30 сентября.