ГКНБ предотвратил незаконную трансформацию более 100 гектаров земли в Узгене

В Узгенском районе Ошской области сотрудники Государственного комитета национальной безопасности пресекли деятельность «земельной мафии». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным спецслужбы, группа лиц на основании поддельных постановлений органов местного самоуправления планировала незаконно трансформировать 103,9 гектара сельхозугодий, расположенных в селе Кош-Коргон Баш-Добонской сельской управы, в категорию «земли населенных пунктов».

В ГКНБ напомнили, что действовали в рамках поручения президента от 11 августа 2025 года о выявлении незаконных действий при земельной амнистии.

Средняя рыночная стоимость одного участка в Узгенском районе составляет от 1 до 3 миллионов сомов. По оценкам ведомства, ущерб государству мог составить 3–4 миллиарда сомов.

Как подчеркнули в комитете, одним из основных направлений работы является предупреждение и пресечение преступлений на стадии их подготовки.