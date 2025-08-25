18:32
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Общество

ГКНБ предотвратил незаконную трансформацию более 100 гектаров земли в Узгене

В Узгенском районе Ошской области сотрудники Государственного комитета национальной безопасности пресекли деятельность «земельной мафии». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным спецслужбы, группа лиц на основании поддельных постановлений органов местного самоуправления планировала незаконно трансформировать 103,9 гектара сельхозугодий, расположенных в селе Кош-Коргон Баш-Добонской сельской управы, в категорию «земли населенных пунктов».

В ГКНБ напомнили, что действовали в рамках поручения президента от 11 августа 2025 года о выявлении незаконных действий при земельной амнистии.

Средняя рыночная стоимость одного участка в Узгенском районе составляет от 1 до 3 миллионов сомов. По оценкам ведомства, ущерб государству мог составить 3–4 миллиарда сомов.

Как подчеркнули в комитете, одним из основных направлений работы является предупреждение и пресечение преступлений на стадии их подготовки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340901/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле государству возвращены земли бывшего плодсовхоза
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Более тысячи гектаров земли возвращены государству в Жайылском районе
В Оше спасатели вытащили двух тонущих подростков из канала
Мэр Оша обещал финансово помогать двухлетней брошенной девочке
В Нарынской области участок бывшей ТЭЦ передан государству
ГКНБ пресек деятельность подпольного притона в Бишкеке
В городе Ош открылось генеральное консульство Казахстана
Антисанитария. В городе Ош в точке фастфуда отключили свет и воду
Мэру Оша показали детский сад, построенный 124 года назад
Популярные новости
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бишкекчанина оштрафовали за&nbsp;продажу мяса по&nbsp;завышенным ценам Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
Бизнес
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
25 августа, понедельник
18:31
На территории пансионата «Золотые пески» утонула девочка На территории пансионата «Золотые пески» утонула девочк...
18:30
26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:16
ГКНБ предотвратил незаконную трансформацию более 100 гектаров земли в Узгене
18:00
С 26 по 27 августа будет приостановлена подача природного газа в селе Ленинском
17:54
Чудом избежали столкновения: в Бишкеке автобус застрял на переезде