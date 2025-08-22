22:11
Бюджет ФОМС в 2026 году прогнозируется на уровне более 10 миллиардов сомов

На общественное обсуждение вынесен проект Закона «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов».

Согласно документу, в 2026 году доходы ФОМС составят 10 миллиардов 737 миллионов 596 тысяч сомов.

Уточняется, что основными источниками формирования бюджета являются ассигнования из республиканского бюджета (2 миллиарда 57 миллионов 870 тысяч сомов) и взносы на обязательное медицинское страхование (6 миллиардов 503 миллиона 418 тысяч сомов). Также учтены поступления от оказания платных услуг и прочие доходы.

Расходы прогнозируются в той же сумме, что и доходы.
