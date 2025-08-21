21:07
Общество

В Бишкеке отмечают 100-летие народного артиста РК Нургисы Тилендиева

Сегодня, 21 августа, в рамках государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан, в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени А. Малдыбаева прошел творческий вечер «Әлқисса», посвященный 100-летию народного артиста Казахстана, известного композитора и дирижера Нургисы Тилендиева.

Мероприятие было организовано акиматом Алматинской области. Лучшие творческие коллективы и артисты региона представили жителям и гостям города Бишкек концерт на высоком уровне.

На сцене выступили фольклорно-этнографические ансамбли «Сазген» и «Кулансаз», Государственный ансамбль народного танца «Алтынай», народный артист Казахстана Секен Турысбек, обладательница ордена «Kurmet» Зарина Алтынбаева, заслуженный деятель, кюйши Нуркен Аширов, а также лауреаты международных конкурсов — Улжан Аглакова, Төлеген Рахымбаев, Муса Сапарали, Ардак Амиркулова, Салтанат Кудайбергенова, Фархат Кубиев и Адиль Ахметжанов.

Особым гостем вечера стала дочь композитора — заслуженный деятель Казахстана, главный дирижер и художественный руководитель Государственного фольклорно-этнографического оркестра имени Нургисы Тилендиева «Отырар сазы» — Динзухра Тилендиева.

Также на сцену вышли талантливые исполнители из Кыргызстана, которые исполнили произведения Нургисы Тилендиева как символ дружбы и культурного обмена.

Отметим, что 100-летие Нургисы Тилендиева включено в календарь памятных дат ЮНЕСКО и отмечается на международном уровне. В мае этого года акимат Алматинской области провел творческий вечер композитора в Пекине, который прошел с аншлагом.

Концерт «Әлқисса» в Бишкеке стал продолжением этой международной культурной эстафеты, объединяющей сердца через музыку.
