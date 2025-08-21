В Оше может появиться улица в честь казахского поэта Абая Кунанбаева

В городе Ош предлагают присвоить имя великого казахского поэта, просветителя, основоположника письменной литературы, композитора Абая Кунанбаева улицам Волгоградской и Тимирязева.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Оша, инициатива вынесена на общественное обсуждение.

Отмечается, что ранее Волгоградская и Тимирязева были соединены и теперь это одна улица.

«Присвоение имени Абая Кунанбаева улицам города Ош является данью уважения наследию великого поэта и призывом молодежи к знаниям и культуре. Этот шаг наглядно демонстрирует братские, дружеские отношения между двумя народами», — отметили в мэрии Оша.

Абай Кунанбаев своими общественно-политическими и философскими воззрениями внес огромный вклад в развитие образования, культуры и литературы казахского народа.