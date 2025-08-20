Подвергшаяся истязанию Асель Ногойбаева поблагодарила первую леди за помощь

Асель Ногойбаева, пострадавшая от рук мужа в 2023 году, выступила на форуме «Женщина — лидер, меняющая мир к лучшему» в Бишкеке с трогательной речью.

Женщина рассказала, как при поддержке первой леди Айгуль Жапаровой смогла пройти операции в России. Сейчас она хорошо себя чувствует и надеется на полное выздоровление.

Фото 24.kg. Асель Ногойбаева

Асель Ногойбаева также обратилась к Саиде Мирзиеевой и отметила ее усилия в борьбе с насилием в Узбекистане.

«Саида Шавкатовна, то, что вы боритесь с насилием, это очень хороший показатель, я хочу выразить вам благодарность за ваш труд», — сказала Асель Ногойбаева.

Женщина отметила, что при поддержке программы «Социальный контракт» открыла продуктовый магазин и начинает жизнь с начала.

«Стремление к будущему, к свободе было для меня нелегко. Я боялась, куда я пойду, но я встретила людей, которые меня поддержали, и поняла, что не одна. Необязательно уезжать за границу, чтобы достичь успеха, самое главное — верить в себя и быть рядом с близкими», — заключила Асель Ногойбаева.

Напомним, 20 сентября 2023 года 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший супруг Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос и исполосовал тело.

Уголовное дело возбудили по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Задержан 39-летний бывший муж. 26 января 2024-го Сокулукский районный суд приговорил Азамата Эстебесова к 20 годам лишения свободы. По решению суда обвиняемый должен выплатить Асель Ногойбаевой 2 миллиона сомов, еще 80 тысяч — государству в качестве штрафа.