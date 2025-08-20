19:21
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Общество

Подвергшаяся истязанию Асель Ногойбаева поблагодарила первую леди за помощь

Асель Ногойбаева, пострадавшая от рук мужа в 2023 году, выступила на форуме «Женщина — лидер, меняющая мир к лучшему» в Бишкеке с трогательной речью.

Женщина рассказала, как при поддержке первой леди Айгуль Жапаровой смогла пройти операции в России. Сейчас она хорошо себя чувствует и надеется на полное выздоровление.

24.kg
Фото 24.kg. Асель Ногойбаева

 Асель Ногойбаева также обратилась к Саиде Мирзиеевой и отметила ее усилия в борьбе с насилием в Узбекистане.

«Саида Шавкатовна, то, что вы боритесь с насилием, это очень хороший показатель, я хочу выразить вам благодарность за ваш труд», — сказала Асель Ногойбаева.

Женщина отметила, что при поддержке программы «Социальный контракт» открыла продуктовый магазин и начинает жизнь с начала.

«Стремление к будущему, к свободе было для меня нелегко. Я боялась, куда я пойду, но я встретила людей, которые меня поддержали, и поняла, что не одна. Необязательно уезжать за границу, чтобы достичь успеха, самое главное — верить в себя и быть рядом с близкими», — заключила Асель Ногойбаева.

Напомним, 20 сентября 2023 года 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший супруг Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос и исполосовал тело.

Уголовное дело возбудили по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Задержан 39-летний бывший муж. 26 января 2024-го Сокулукский районный суд приговорил Азамата Эстебесова к 20 годам лишения свободы. По решению суда обвиняемый должен выплатить Асель Ногойбаевой 2 миллиона сомов, еще 80 тысяч — государству в качестве штрафа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340376/
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
Пострадавшая от рук мужа Асель Ногойбаева поблагодарила первую леди за поддержку
Истязание Асель Ногойбаевой. Пострадавшая сообщает о восстановлении внешности
Истязание Асель Ногойбаевой. Пострадавшая вылетела на операцию в Москву
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Бизнес
Онлайн-переводы в&nbsp;Турцию&nbsp;&mdash; в&nbsp;пару кликов через MBANK Онлайн-переводы в Турцию — в пару кликов через MBANK
&laquo;Банк Компаньон&raquo; предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram «Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
20 августа, среда
19:21
В Газе из-за голода и нехватки воды у детей фиксируют вспышку редкого паралича В Газе из-за голода и нехватки воды у детей фиксируют в...
19:00
Думал, будет легче. Царикаев о работе в муниципальной инспекции и личной жизни
18:46
В Бишкеке объединили еще две школы. Родители не согласны
18:30
Онлайн-переводы в Турцию — в пару кликов через MBANK
18:30
21 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет