В Бишкеке начали отключать лифты должникам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт» проводит комплексную работу по сокращению задолженности за обслуживание лифтов. Сотрудники посещают жильцов, которые длительное время не производят оплату. С ними проводятся разъяснительные беседы о важности своевременной оплаты.

Абоненты получили письменные уведомления с требованием погасить задолженность в кратчайшие сроки. Для должников, проигнорировавших предупреждения, в многоквартирных домах временно отключены лифты.

«Бишкекгорлифт» призывает горожан проявлять ответственность и оплачивать счета вовремя.