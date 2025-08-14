09:29
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке начали отключать лифты должникам

В Бишкеке начали отключать лифты должникам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт» проводит комплексную работу по сокращению задолженности за обслуживание лифтов. Сотрудники посещают жильцов, которые длительное время не производят оплату. С ними проводятся разъяснительные беседы о важности своевременной оплаты.

Абоненты получили письменные уведомления с требованием погасить задолженность в кратчайшие сроки. Для должников, проигнорировавших предупреждения, в многоквартирных домах временно отключены лифты.

«Бишкекгорлифт» призывает горожан проявлять ответственность и оплачивать счета вовремя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339498/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Лифты-убийцы бишкекских многоэтажек
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Бизнес
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем будущем Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
TED Talk&nbsp;3: с&nbsp;экспертами об&nbsp;истинной ценности недвижимости TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: лето, которое запомнится «Компаньон FEST»: лето, которое запомнится
14 августа, четверг
09:25
Более 2 миллиардов сомов акциза собрали от произведенного в Кыргызстане алкоголя Более 2 миллиардов сомов акциза собрали от произведенно...
09:23
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 14 августа
09:19
В России частично введены ограничения звонков в Telegram и WhatsApp
09:09
Для научных исследований в Монголию отправляются ученые Кыргызстана
08:59
Реконструкцию Большого Чуйского канала начнут в Бишкеке