Лифты-убийцы бишкекских многоэтажек

Вы когда-нибудь застревали в лифте? Согласитесь, ощущения не из приятных. Особенно когда запертым оказывается и твой малолетний ребенок.

Самое страшное, что в старых лифтах не работает кнопка вызова лифтера, а в кабине нет номера телефона, по которому можно вызвать помощь. Свет гаснет через несколько секунд после незапланированной остановки.

Остановившись раз десять, скрипя и дергаясь, двери лифта наконец-то открылись, правда, не на том этаже, но это уже не имело значения. Главное, из железной коробки удалось выбраться самостоятельно.

А тут как нельзя кстати Управление капитального строительства мэрии Бишкека объявило тендер о модернизации устаревших лифтов. Неужели на нашей улице праздник?! Как оказалось, заменить подъемник не так-то просто...

Начальник отдела капитального ремонта УКС Нина Левина рассказала ИА «24.kg», что по распоряжению мэрии Бишкека от 27 июля выделили деньги на установку новых лифтов. Заменить планируется 23 агрегата, отработавших срок. На это предусмотрено 30 миллионов сомов. УКС составило смету расходов и дефектный акт.

Нормативный срок эксплуатации лифтов — 25 лет. Но в Бишкеке они работают и больше 30 лет.

«ТСЖ должно подать заявку, предоставить пакет документов, чтобы встать на очередь. Провести обследование оборудования. Если этого не сделать, никто и не узнает, что ваш лифт необходимо менять», — пояснила Нина Левина.

На протяжении последних лет городские власти ежегодно выделяли по 20 миллионов сомов, меняли по 6-12 лифтов, а на оставшиеся средства проводили капитальный ремонт. В этом году решили потратить на 10 миллионов сомов больше именно на покупку новых лифтов.

Средняя стоимость одного лифта — 1,3 миллиона сомов.

В этом году новые лифты установят в домах № 29, 33, 35 по улице Шопокова, № 12 в 10-м микрорайоне, № 30 в «Востоке-5», № 26 по улице Ибраимова, № 93 по улице Куйбышева.

Установкой заведует МП «Бишкекгорлифт». Как рассказал его директор Виктор Попов, чтобы заменить устаревшее оборудование, необходимо создать ТСЖ. Жители дома должны решить, что станут собственниками нового лифта. Это означает, что муниципалитет за свой счет ставит лифт, а он переходит на баланс ТСЖ. Товарищество вправе выбирать управляющую компанию. Камнем преткновения становится то, что по истечению гарантийного срока владельцы лифта будут за свой счет покупать запчасти, если они выйдут из строя.

Количество выделяемых денег не соответствует потребности. На сегодня отработали нормативный срок 611 лифтов. Всего же на балансе муниципалитета 729 лифтов. Однако это не означает, что их все следует менять. Для начала надо проверить техническое состояние. К примеру, в Бишкеке до сих пор исправно работает 42-летний лифт.

Самый старый лифт находится в доме 76 по улице Токтогула.

«Состояние лифта зависит от политики мэрии, отношения эксплуатационной организации и жильцов. Лифты, которым больше 30 лет, нуждаются в замене. В любой момент может произойти авария. Несмотря на это, мы обслуживаем те лифты, которые я приказом могу остановить, и никто мне слова не скажет. Снять с работы могут по другим причинам. Закон о промышленной безопасности четко говорит, что техническое оборудование, не соответствующее требованиям, не может эксплуатироваться. А лифт относится к оборудованию повышенной опасности», — пояснил Виктор Попов.

В Городке строителей лифты стоят с 2008 года. «Бишкекгорлифт» готов заменить их, но жильцы не хотят вступать в ТСЖ. В микрорайоне «Джал», чтобы попасть в лифт, надо обладать сверхспособностями. Двери в кабину так быстро закрываются, что обычный человек просто не успевает войти.

Городские власти намерены взять кредит и заменить все устаревшие лифты. Однако и тут загвоздка. Беларусь и Россия готовы выделить деньги, но на условии, что установят их лифты. Законы Кыргызстана этого не позволяют, так как необходимо проводить тендер.

Была идея часть денег собрать у жильцов в качестве долевого участия 50×50. Но депутаты предложение не поддержали. Сумма, и правда, выходит немаленькая. Расскажу на примере нашего дома, в котором 45 квартир. Каждому владельцу пришлось бы раскошелиться на 15 тысяч сомов. Но, с другой стороны, это безопасность...

«Точно не помню и могу ошибаться, но, по-моему, ваш лифт уже падал. Конечно, система ловушек не даст ему упасть в шахту и разбиться вдребезги. Чаще всего люди гибнут из-за того, что не сморят под ноги, когда заходят в кабину. Она может попросту не приехать, и человек шагает в пустоту. А был еще случай в больнице. Заслуженный врач, профессор уехал на лифте в подвал, не смог выбраться и умер».