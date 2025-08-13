17:46
Общество

Поддержку по госпрограмме «Келечекке салым» получили 20 детей-сирот

В Кыргызстане по государственной программе «Келечекке салым» получили поддержку 20 детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, социальная инициатива — государственный детский вклад «Келечекке салым», направленный на поддержку детей-сирот, — начала действовать в стране в 2024 году. По ней в ОАО «Айыл Банк» для них открывают вклады.

Средства, накопленные на депозитах в размере не менее 500 тысяч сомов, при достижении ребенком 18 лет можно использовать на выбор — для получения образования, укрепления здоровья, улучшения жилищных условий или для приобретения жилья.

На сегодня 20 детей-сирот уже воспользовались средствами по программе «Келечекке салым». Общий объем использованных средств — 3 миллиона 71 тысяча 919 сомов. Из них:

  • 638 тысяч 15 сомов направили на укрепление здоровья детей;

  • 2 миллиона 400 тысяч 432,8 сома — на улучшение жилищных условий;

  • 228 тысяч 708,5 сома — на оплату обучения.

Реализация программы «Келечекке салым» способствует социальной защите и поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, дает им возможность получить необходимую помощь для успешного будущего, отметили в министерстве.
