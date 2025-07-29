Земельные участки для строительства жилья выданы 43 детям-сиротам

Земельные участки для строительства жилья в первом полугодии выданы 43 детям-сиротам. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Фото пресс-службы Генеральной прокуратуры

По ее данным, органами надзора приняты меры прокурорского реагирования, в результате которых 43 детям, оставшимся без родителей, были выделены земельные участки для строительства жилья. В ходе проверки в Араванском районе Ошской области выявлены нарушения прав двух 16-летних подростков, которые не были обеспечены жильем в установленном законом порядке.

После вмешательства прокуратуры им предоставили земельные участки и вручили правоустанавливающие документы.